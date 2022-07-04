Російські окупанти сподіваються на те, що надовго затримаються в Херсоні. Вони навіть готуються проводити так званий "референдум" для анексії області, запланована дата проведення – перша половина вересня.

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Спротив "референдуму"

Рух опору "Жовта стрічка" повідомив про те, що не збирається дозволяти окупантам втілювати свої плани. Вони наголосили, що "референдуму не буде", а росіянам варто готуватися до трибуналу в Гаазі.

Ми знаємо, як рашисти збираються підготуватись до референдуму, ми знаємо, які ресурси вони хочуть витратити і ми точно знаємо, що в них нічого не вийде. "Жовта Стрічка" готує багато приємних сюрпризів для окупантів,

– йдеться у повідомленні руху спротиву.

"Жовта стрічка" оголосила про безстрокову акцію протесту "Стоп Референдум". Мешканців закликають завантажити, видруковувати або перемальовувати спеціальну листівку, чіпляти її на видному місці, робити світлину та надсилати її руху спротиву в повідомленнях.

Раніше повідомлялося про те, що в Херсоні ворог не може налагодити жодних процесів, через що ситуація йде шкереберть. Окупанти почали викрадати керівників комунальних служб та підприємств, щоб змусити їх повертатися на роботу.

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