Прапор доставили гелікоптером

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона уточнила свою попередню заяву.

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Наталія Гуменюк розповіла, що прапор гелікоптером доставили на острів Зміїний. Він буде майоріти тільки після того, як на острів прибудуть українські військові.

На Зміїний досі ніхто не висаджувався

Речниця ОК "Південь" пояснила, що її попередня заява щодо підняття прапора була метафоричною. Вона зазначила, що на острів досі ніхто не висаджувався, тому й нікому було підійняти прапор.

Наталія Гуменюк заявила, що ніхто не буде ризикувати людськими життями заради фото для ЗМІ.

Зверніть увагу. Речниця ОК "Південь" 4 липня заявила що на звільнений острів Зміїний повернувся український прапор. Повідомлялося, що військова операція щодо визволення Зміїного офіційно закінчена.

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Росії вдалося захопити Зміїний на початку повномасштабної війни. Тоді екіпаж крейсера "Москва", який у квітні пішов на дно Чорного моря, погрожував нашим захисникам.

Українських воїнів, які стали авторами відомої фрази "російський воєнний корабель іди на**й", взяли в полон. Станом на 20 червня у полоні росіян залишалися 75 прикордонників зі Зміїного.

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За контроль над Зміїним, який має стратегічне значення у Чорному морі, тривалий час велися бої. Наприкінці червня ЗСУ завдали потужних ударів по позиціях ворога. 30 червня в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти втекли з острова.

Росія не наважилася визнати перемогу України та заявила про так званий "жест доброї волі". На Зміїному російські окупанти втратили:

4 зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1",

2 зенітно-ракетних комплекси "Тор",

реактивну систему залпового вогню "Град",

радіолокаційні установки.

Після втечі зі Зміїного російські військові двічі атакували острів.

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