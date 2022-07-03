Російські загарбники упродовж декілька днів звозили на Зміїний бойову техніку. Для цього використовували великі судна та плавучі крани.

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За даними ЗМІ, острів фактично перетворили у склад радіоелектроніки посеред моря.

Однак "евакуювалися" окупанти вже на гелікоптерах та швидкохідних катерах. Це свідчить, що майже все цінне та секретне майно ворогу довелося залишити.

На Зміїному загарбники втратили:

чотири ЗКР "Панцир С-1";

два ЗРК "Тор";

РСЗВ "Град";

радіолокаційні установки.

За інформацією військових, операція на Зміїному триває і завершиться аж після того, коли українські військові впевняться у відсутності росіян на острові, а також самі закріпляться на ньому,

– мовиться у повідомленні.

У мережі показали, як російські війська тікали зі Зміїного / "Думская"

Залужний показав епічні кадри

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічні кадри, як ЗСУ "допомогли" росіянам остаточно евакуювати залишки гарнізону зі Зміїного. На острові більше "русскім духом" й не пахне.

Залужний розповів, що окупанти самі намагалися знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний. Водночас загарбники традиційно не впоралися з поставленим завданням.

Зауважте – ЗСУ "допомогли" росіянам остаточно евакуювати залишки гарнізону зі Зміїного: дивіться відео