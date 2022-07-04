Российские оккупанты надеются на то, что надолго задержатся в Херсоне. Они даже готовятся проводить так называемый "референдум" для аннексии области, запланированная дата проведения – первая половина сентября.

Читайте также Флаг на Змеином еще не развевается: его доставили, но поднять должны военные, – ОК "Юг"

Сопротивление "референдума"

Движение сопротивления "Жовта Стричка" сообщило о том, что не собирается разрешать оккупантам воплощать свои планы. Они подчеркнули, что "референдума не будет", а россиянам следует готовиться к трибуналу в Гааге.

Мы знаем, как рашисты собираются подготовиться к референдуму, мы знаем, какие ресурсы они хотят потратить и точно знаем, что у них ничего не получится. "Жовта Стричка" готовит много приятных сюрпризов для оккупантов,

– говорится в сообщении движения сопротивления.

"Жовта Стричка" объявила о бессрочной акции протеста "Стоп Референдум". Жителей призывают загрузить, отпечатывать или перерисовывать специальную открытку, цеплять ее на видном месте, делать фотографию и передавать ее сопротивлению в сообщениях.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне враг не может наладить никаких процессов, из-за чего ситуация идет наперекосяк. Оккупанты начали похищать руководителей коммунальных служб и предприятий, чтобы заставить их возвращаться на работу.

Смотрите также – пропагандистка Овсянникова вернулась в Россию после провала в Германии