Росія вже надсилає своїх людей на підмогу. Про це 24 каналу сказала кореспондентка з Херсона Марина Савченко.

До теми Окупанти створили на Херсонщині свій "уряд": там засвітився й зрадник Ковальов

Колаборанти не справляються, люди чинять опір

За її словами, створення так званого "уряду" говорить про те, що Росія здебільшого не довіряє місцевим колаборантам. Тому вони укріплюють його своїми людьми із країни-агресорки. Зокрема, їх прислали із Калінінградської області.

Колаборанти уже не можуть втримати цю ситуацію. Партизанський рух, опір на Херсонщині як був, так і є. Він з кожним днем усе міцнішає,

– зазначила Савченко.

Тож окупанти зрозуміли, що самі впоратися не можуть. Отже, вирішили, що потрібно надіслати чужих людей.

Увага! На початку червня народний депутат України Олексій Ковальов фактично відкрито заявив, що пішов на співпрацю з російськими окупантами.

І це при тому, що методи терору, заходи впливу у регіоні лише зростають. Відбувається дуже багато катувань. Зокрема, у катівнях Херсонщини перебуває не менше 600 осіб.

Партизани мстять колаборантам: Росія надсилає своїх людей на підмогу у Херсон – дивіться відео

Херсон у тимчасовій окупації: що відомо

Після приїзду на Херсонщину першого заступника керівника адміністрації президента Росії Кирієнка в регіоні з'явився так званий "уряд Херсонської області". Про його створення повідомили пропагандистські ЗМІ.

Також відомо, що росіяни таки намірюються провести фейковий "референдум" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Керівник розвідки Кирило Буданов розповів, що його планують на 11 вересня. При цьому загарбники навіть не визначили цілі.

Хоча Буданов наголосив, між планами та фактом ще є проміжок часу. Тому українські захисники робитимуть все, аби завадити зухвалим намірам загарбників.

Тим часом поки росіяни готуються проводити так званий "референдум" на Херсонщині, гуманітарна ситуація наближається до катастрофи. У людей вже почалися проблеми із їжею.

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