Російські окупанти у війні з Україною великі надії покладають на зрадників та колаборантів. Ті надають їм всю інформацію про тих, хто становить для росіян найбільшу небезпеку.

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Виявлення мережі зрадників

Як повідомив депутат Сергій Хлань, нашим партизанам на тимчасово окупованій Херсонщині вдалося виявити цілу мережу зрадників України, а також вийти на їхніх кураторів.

Зокрема, йдеться про угруповання "Беркут-Юг", воно тісно пов'язане з так званою "комендатурою" російських окупантів.

Місцеві зрадники постачали їм необхідну інформацію (щодо учасників АТО, активістів тощо). Цих інформаторів викрито, деякі вже здали усі "завдання" та контакти. Бачимо кожного зрадника, рух опору росте по всій області. Розплата близько, –

написав Хлань.

Ситуація на Херсонщині: останні новини

Російські окупанти сподіваються, що зможуть протриматися на окупованій Херсонщині до вересня та провести там так званий "референдум". Вони вже навіть вкрали списки виборців та готуються до фальсифікації результатів.

Ситуація в Херсоні та області така важка, що вже навіть росіяни допетрали, що не можуть нічого контролювати. Вони почали тероризувати керівників комунальних підприємств, щоб ті поверталися на роботу, адже маріонетки окупантів не можуть впоратися із жодним завданням та налагодити бодай якісь процеси.

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