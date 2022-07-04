Оцінка таких дій російського президента дуже проста. Про це 24 каналу розповів експерт з питань управління репутацією та політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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За його словами, коли сина Медвєдєва вигнали зі США й анулювали візу, той писав, які на Заході всі "подонки". З Володимиром Путіним приблизно та ж історія.

"Це абсолютно дрібʼязкова особиста образа. Але це й чудово. Було б дивно, якби Росія привітала з днем незалежності США", – зазначив Борис Тизенгаузен.

Він додав, що, можливо, російські олігархи, які мають бізнеси в США, відправляли якийсь лист. Проте це в надії, що на них не накладуть санкції. "Ні, будуть (санкції – 24 канал), готуйтеся", – звернувся Тизенгаузен.

День незалежності США

США 4 липня відзначають свою 246-ту річницю незалежності. Американський народ привітали і політичне, і військове керівництво нашої держави. Адже США дуже підтримують Україну у війні проти Росії.

Зокрема Президент України Володимир Зеленський звернувся до свого колеги Джо Байдена та всіх громадян США.

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