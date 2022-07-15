Окупанти бояться за свої дітей

Це викликає паніку серед окупантів, колаборантів та просто місцевого населення. Про це 24 каналу розказав правозахисник, директор Інституту стратегічних досліджень й безпеки Павло Лисянський.

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Він зауважив, що представники окупаційних "адміністрацій" вже почали вивозити до росії своїх дітей. Зокрема, вони відправляють їх в Анапу чи в Сочі, нібито на відпочинок. Але де-факто, вони просто бояться за безпеку своїх дітей чи інших родичів.

Сильно панікують і місцеві, особливо ті, хто є прихильниками "русского міра". Так, до прикладу, в Алчевську, який окупований ще з 2014 року, але завжди був тиловим містом, де не було війни, також почалися потужні вибухи. Думки його мешканців розділилися – хтось звинувачує Україну, а хтось – окупантів.

Паніку з приводу "хлопків" доповнює й гуманітарна ситуація. Наприклад, за інформацією Лисянського, меншканці Донецька зараз вимушені мити посуд під дощем, бо у них немає води.

Крім того, там немає продуктів, ліків та нормальної медицини. Практично всі заклади забиті пораненими, а морги – загиблими незаконних збройних формувань та окупаційних військ росії.

Усім цим вони завдячують окупантам,

– констатував Лисянський.

У комплексі усі обставини дають свій результат – шалену паніку, яка підкріплюється тим що окупанти та чиновники місцевих "адміністрацій" починають вивозити дітей.

Правозахисник розповів, що місцеве населення ставить питання окупантам та колаборантам, запитує, що їм робити з їхніми дітьми. Однак відповідей вони не отримують, їм кажуть, щоб вирішували свої проблеми самостійно.

"Але якщо в окупантів чи заступника голови окупаційної адміністрації є така можливість вивезти, наприклад, сина, то у звичайних людей її немає, бо на кордоні їхніх синів примусово мобілізують", – пояснив Лисянський.

Повний стрім з Павлом Лисянським на 24 каналі: дивіться відео