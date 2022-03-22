ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету

Про знищення російської ракети повідомила 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ. Українські військові помітили ворожу ракету у небі над селом у Миколаївській області.

Варте уваги У Маріуполі збили ворожий літак, який нещадно обстрілював місто

Підрозділ ППО знищив російську крилату ракету влучним пострілом з ПЗРК "Ігла". Повідомляється, що ворог цілився у напрямку Кропивницького.

Військові заявили, що російські окупанти випустили 400 кілограмів тротилу. Українські війська звели нанівець кривавий задум Кремля.

Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кілограмів тротилу впали на мирне місто...

– зазначили десантники.

Додамо, що за даними Пентагону, Росія з початку війни вже випустила по території України понад тисячу ракет. Найбільше від обстрілів окупанта постраждали Маріуполь, Харків, Ізюм, Чернігів.

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