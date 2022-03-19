Про це 18 березня повідомив неназваний високопосадовець Міноборони США у коментарі BBC.
Читайте також За добу українські ППО збили 12 ворожих повітряних цілей
Українці зберігають більшу частину своєї авіації в боєздатному стані, попри посилені ракетні удари по аеродромах. До того ж системи ППО продовжують збивати російські винищувачі та ракети,
– сказав співрозмовник.
Американці фіксують теж, що наступ окупантів зупинився по всіх напрямках. Не бачать руху ні на:
- північному та північно-західному напрямку від Києва,
- східному, де окупанти перебувають за 30 кілометрів від Києва,
Немає наближення загарбників і до Харкова, а Чернігів і Маріуполь перебувають в облозі, але запеклий опір українців перешкоджає взяттю цих міст.