Об этом 18 марта сообщил неназванный высокопоставленный чиновник Минобороны США в комментарии BBC.

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Украинцы сохраняют большую часть своей авиации в боеспособном состоянии, несмотря на усиленные ракетные удары по аэродромам. К тому же, системы ПВО продолжают сбивать российские истребители и ракеты,

– сказал собеседник.

Американцы фиксируют также, что наступление оккупантов остановилось по всем направлениям. Не видят движения ни на:

северном и северо-западном направлении от Киева,

восточном, где кафиры находятся в 30 километрах от Киева,