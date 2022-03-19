Отметим, что 10 воздушных целей поразили воздушные силы ВСУ. Еще 2 – уничтожила противовоздушная оборона наших Сухотных войск.
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Потери оккупантов в воздухе:
- 2 самолета;
- 3 вертолета;
- 3 беспилотника;
- 4 крылатые ракеты.
О каких целях идет речь
Среди пораженных целей – российский истребитель СУ-34. Его с утра обезвредили в небе над Киевщиной, используя переносный зенитно-ракетный комплекс Stinger.
Также в этот день уничтожили вражеские беспилотники в Одессе. "Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал", – отметили в тамошней ОВА.
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