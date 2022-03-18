Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук иронично подчеркнул, что разведка оккупантам не удалась. Об этом он написал вечером 18 марта.

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Вражеские дроны – в ад

Братчук отправил сбитые дроны в ад. Также он предупредил тех, кто их запускал.

Одесса. Огнем ПВО уничтожены вражеские дроны. Разведка не удалась. Дроны – в ад. Следующими будут те, кто их запускал,

– подчеркнул спикер Одесской ОВА.

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