Речник Одеської ОВА Сергій Братчук іронічно підкреслив, що розвідка окупантам не вдалася. Про це він написав ввечері 18 березня.

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Ворожі дрони – в пекло

Братчук відправив збиті дрони до пекла. Також він попередив тих, хто їх запускав.

Одеса. Вогнем ППО знищено ворожі дрони. Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав,

– наголосив речник Одеської ОВА.

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