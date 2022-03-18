Речник Одеської ОВА Сергій Братчук іронічно підкреслив, що розвідка окупантам не вдалася. Про це він написав ввечері 18 березня.
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Ворожі дрони – в пекло
Братчук відправив збиті дрони до пекла. Також він попередив тих, хто їх запускав.
Одеса. Вогнем ППО знищено ворожі дрони. Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав,
– наголосив речник Одеської ОВА.
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