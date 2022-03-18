В Киевской областной военной администрации сообщили об обезвреживании еще одного истребителя российских захватчиков.

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ПВО сбила вражеский истребитель СУ-34

В Бучанском районе Киевской области 18 марта, примерно в 08:15 подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск Украины сбили вражеский истребитель – бомбардировочный СУ-34.

Украинские защитники обезвредили технику российских захватчиков, используя переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".

В ОВА отметили, что катапультирование экипажа не заметили. А самолет россиян упал на временно оккупированной территории.

Напомним, ранее стало известно, что украинские спецназовцы ликвидировали российский "Тигр" с высокопоставленным чиновником 35-й армии. Кроме того, дистанционным подрывом ТМ-62 удалось уничтожить БТР-82 с десантом.

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