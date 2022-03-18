Украинские защитники продолжают успешно расправляться с российскими захватчиками и их техникой. Своими успехами поделилась и 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Российской техники стало еще меньше

Технику противника обезвредил 5-й резервный батальон бригады. Военные обнародовали в сети эмоциональное видео уничтожение расчета оккупантов.

Напомним, накануне Силы сопротивления Сиверщины под Прилуками на Черниговщине разбили очередную группу захватчиков. Кроме того, украинские защитники завладели российским "Ураганом".

Украинцы уничтожили технику врага: смотрите видео (18+)

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