Українські захисники продовжують успішно розправлятися з російськими загарбниками та їхньою технікою. Своїми успіхами поділилася і 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу.

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Російської техніки стало ще менше

Техніку противника знешкодив 5-й резервний батальйон бригади. Військові оприлюднили у мережі емоційне відео знищення розрахунку окупантів.

Нагадаємо, напередодні Сили спротиву Сіверщини під Прилуками, що на Чернігівщині, розбили чергову групу загарбників. Крім того, українські захисники заволоділи російським "Ураганом".

Українці знищили техніку ворога: дивіться відео (18+)

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