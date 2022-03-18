Відео спецоперації оприлюднило командування ССО ЗСУ. Наші бійці влучно використали NLAW.

Важливо ЗСУ за добу частково знищили й зупинили 2 російські полки

Спецоперація завершилася успішно

Наші спецпризначенці ліквідували російський "Тигр" з високопосадовцем 35 армії. Крім того, дистанційним підривом ТМ-62 вдалося знищити БТР-82 з десантом.

Наші бійці знищили техніку ворога: дивіться відео

Додамо, що українські зенітні ракетні війська та винищувальна авіація протягом минулої доби уразила 14 повітряних цілей ворога, з яких:

7 літаків,

вертоліт,

3 безпілотники,

3 крилаті ракети.

Через суттєве скорочення людських ресурсів країна-агресор проводить приховану мобілізацію.

Як минула доба, 17 березня, в Україні: дивіться відео