Як заявили у Генштабі ЗСУ, втрати ворога станом на ранок 18 березня уточнюються.
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Протягом доби наші захисники знищили підрозділи зі складу:
- 437-го навчального полку,
- 26-го танкового полку збройних сил Росії.
Також за минулу добу бомбардувальна і штурмова авіації Повітряних сил Збройних Сил України завдали потужних ударів по колонах військової техніки противника,
– наголосили у Генштабі ЗСУ.
Зенітні ракетні війська та винищувальна авіація уразила 14 повітряних цілей ворога, з яких:
- 7 літаків,
- вертоліт,
- 3 безпілотники,
- 3 крилаті ракети.
Додамо, що через суттєве скорочення людських ресурсів країна-агресор проводить приховану мобілізацію.
Як минула доба, 17 березня, в Україні: дивіться відео