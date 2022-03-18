Відповідну заяву постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зробив 17 березня. Зокрема це трапилось під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному США та Великою Британією, щоб обговорити ситуацію в Україні.
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Путін називає "успішною операцією" вбивство наших дітей
Сергій Кислиця згадав заяву Путіна від 16 березня: "Операція йде успішно і в суворій відповідності до попередньо затвердженого плану".
Постпред пригадав, що 3 тижні світ ставив собі питання, чому Росія вирішила наслідувати нацистський Третій рейх.
Які на те причини і який план? І вчора ми отримали відповідь: убивство українських дітей. На сьогодні – 108 невинних душ,
– заявив Кислиця.
Посадовець в Організації Об'єднаних Націй підкреслив:
- діти є свідомо обраною мішенню, з огляду на вчорашній обстріл маріупольського драмтеатру, який став притулком для сотень місцевих жителів, переважно жінок та дітей;
- бомбардування театру було вчинено, попри позначення "діти" на землі по обидва боки будівлі;
- всупереч "попередньо узгодженим планам" Путіна, укриття витримало й не перетворилося на ще одну братську могилу.
Путін планує вбивати як дітей, так і дорослих
Кислиця пригадав, що плани Путіна включають вбивство не тільки дітей, а й загалом цивільного населення.
Буквально тільки 16 березня у:
- Чернігові від атаки Росії загинули 53 мирні мешканці;
- Мерефі Харківської області окупанти зруйнували місцеву школу та житлові будинки, загинула 21 людина.
Дипломат пояснив, що Путін планує знищити Харків, Суми, Волноваху, Охтирку, Ізюм.
"А Маріуполь – біль для України й усього світу і вічна ганьба для Росії", – пояснив Сергій Кислиця.
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