Відповідну заяву постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зробив 17 березня. Зокрема це трапилось під час засідання Ради Безпеки ООН, скликаному США та Великою Британією, щоб обговорити ситуацію в Україні.

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Путін називає "успішною операцією" вбивство наших дітей

Сергій Кислиця згадав заяву Путіна від 16 березня: "Операція йде успішно і в суворій відповідності до попередньо затвердженого плану".

Постпред пригадав, що 3 тижні світ ставив собі питання, чому Росія вирішила наслідувати нацистський Третій рейх.

Які на те причини і який план? І вчора ми отримали відповідь: убивство українських дітей. На сьогодні – 108 невинних душ,

– заявив Кислиця.

Посадовець в Організації Об'єднаних Націй підкреслив:

діти є свідомо обраною мішенню, з огляду на вчорашній обстріл маріупольського драмтеатру, який став притулком для сотень місцевих жителів, переважно жінок та дітей;

бомбардування театру було вчинено, попри позначення "діти" на землі по обидва боки будівлі;

всупереч "попередньо узгодженим планам" Путіна, укриття витримало й не перетворилося на ще одну братську могилу.

Путін планує вбивати як дітей, так і дорослих

Кислиця пригадав, що плани Путіна включають вбивство не тільки дітей, а й загалом цивільного населення.

Буквально тільки 16 березня у:

Чернігові від атаки Росії загинули 53 мирні мешканці;

Мерефі Харківської області окупанти зруйнували місцеву школу та житлові будинки, загинула 21 людина.

Дипломат пояснив, що Путін планує знищити Харків, Суми, Волноваху, Охтирку, Ізюм.

"А Маріуполь – біль для України й усього світу і вічна ганьба для Росії", – пояснив Сергій Кислиця.

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