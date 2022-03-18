Соответствующее заявление постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сделал 17 марта. В частности это случилось во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного США и Великобританией, чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Важно 108 детей погибло из-за циничной войны России в Украине

Путин называет "успешной операцией" убийство наших детей

Сергей Кислица вспомнил заявление Путина от 16 марта: "Операция идет успешно и в строгом соответствии с предварительно утвержденным планом".

Постпред напомнил, что 3 недели мир задавал себе вопрос, почему Россия решила наследовать нацистский Третий рейх.

Какие на то причины и какой план? И вчера мы получили ответ: убийство украинских детей. На сегодня – 108 невинных душ,

– заявил Кислица.

Чиновник в Организации Объединенных Наций подчеркнул:

дети сознательно избранной мишенью, учитывая вчерашний обстрел мариупольского драмтеатра, который стал прибежищем для сотен местных жителей, преимущественно женщин и детей;

бомбардировка театра была совершена, несмотря на обозначение "дети" на земле по обе стороны здания;

вопреки "предварительно согласованным планам" Путина, укрытие выдержало и не превратилось в еще одну братскую могилу.

Путин планирует убивать как детей, так и взрослых

Кислица вспомнил, что планы Путина включают убийство не только детей, но и в целом гражданского населения.

Буквально только 16 марта в:

Чернигове от атаки России погибли 53 мирных жителя;

Мерефе Харьковской области оккупанты разрушили местную школу и жилые дома, погиб 21 человек.

Дипломат пояснил, что Путин планирует уничтожить Харьков, Сумы, Волноваху, Ахтырку, Изюм.

"А Мариуполь – боль для Украины и всего мира и вечный позор для России", – пояснил Сергей Кислица.

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