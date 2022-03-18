Как заявили в Генштабе ВСУ, потери врага по состоянию на утро 18 марта уточняются.

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В течение суток наши защитники уничтожили подразделения из состава:

437-го учебного полка,

26-го танкового полка вооруженных сил России.

Также, за минувшие сутки, бомбардировочная и штурмовая авиация Воздушных сил Вооруженных Сил Украины нанесла мощные удары по колоннам военной техники противника,

– отметили в Генштабе ВСУ.

Зенитные ракетные войска и истребительная авиация поразили 14 воздушных целей врага, из которых:

7 самолетов,

вертолет,

3 беспилотника,

3 крылатые ракеты.

Добавим, что из-за существенного сокращения человеческих ресурсов страна-агрессор проводит скрытую мобилизацию.

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