У Київській обласній військовій адміністрації повідомили про знешкодження ще одного винищувача російських загарбників.

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ППО збила ворожий винищувач СУ-34

У Бучанському районі Київської області 18 березня приблизно о 08:15 підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ України збили ворожий винищувач – бомбардувальний Су-34.

Українські захисники знешкодили техніку російських загарбників, використовуючи переносний зенітно-ракетний комплекс "Стінгер".

В ОВА наголосили, що катапультування екіпажу не помітили. А літак росіян впав на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські спецпризначенці ліквідували російський "Тигр" з високопосадовцем 35-ї армії. Крім того, дистанційним підривом ТМ-62 вдалося знищити БТР-82 з десантом.

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