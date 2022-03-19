Зазначимо, що 10 повітряних цілей вразили Повітряні сили ЗСУ. Ще 2 – знищила протиповітряна оборона наших Сухотних військ.
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Втрати окупантів у повітрі:
- 2 літака;
- 3 вертольоти;
- 3 безпілотники;
- 4 крилаті ракети.
Про які цілі мовиться
Серед уражений цілей – російський винищувач СУ-34. Його зранку знешкодили у небі над Київщиною, використовуючи переносний зенітно-ракетний комплекс Stinger.
Також цього дня знищили ворожі безпілотники в Одесі. "Розвідка не вдалася. Дрони – в пекло. Наступними будуть ті, хто їх запускав", – наголосили у тамтешній ОВА.
Втрати ворога станом на 18 березня: дивіться відео