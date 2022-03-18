Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів спікер командування Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

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На запитання який варіант найкращий для України: закрити небо над Україною силами НАТО чи надати нам літаки, системи ППО та ПРО, аби ми самі це зробили – Юрій Ігнат обрав другий.

Зрозуміло, що літати тут і перекривати небо своїми силами вони не будуть. Бо тоді пілотам країн НАТО доведеться сідати у Польщі чи Румунії, і якщо росіяни завдадуть ударів по тих аеродромах, то Альянсу доведеться вступити у війну, а вони цього не хочуть. Тому Україна пропонує альтернативу: дайте нам як радянські літаки (МіГ-29, Су-24 і Су-25), так і західні (скажімо, вживані F-15 та F-16),

– пояснив спікер командування ПС.

У випадку, якщо Україні передадуть американські літаки, для початку хоча б дві ескадрильї (по 12 одиниць кожна), то їхнє озброєння допоможе на рівні битися в небі із переважаючою кількістю авіації РФ.

На запитання хто ж на них буде літати, Юрій Ігнат відповів: Є молоді пілоти-випускники вже з досвідом роботи на бойових винищувачах, плюс є величезна кількість льотчиків-запасників, які постійно скаржаться, що їх не беруть у військкоматах.

Пілоти є, літаків на всіх не вистачає. Якщо нам дадуть ці літаки, то ми своїх перевчимо за два-три тижні. Вони пройдуть підготовку в різних країнах, де є авіаційні тренажери, потім відпрацюють справжні польоти і можна йти в бій,

– підкреслив Ігнат.

Мистецтво пілотування дуже важливе, але сучасні західні літаки зі своїм озброєнням, активними головками самонаведення, кращі за російські. Тому українські пілоти здатні швидко в них розібратися. Юрій Ігнат підкреслив, що Україні наразі вистачить F-15 та F-16 у певних модифікаціях.

"Також нам допоможуть системи ППО, ті ж С-300 та "Буки", наприклад, з країн Варшавського договору. Але хотілося б отримати і сучасні мобільні системи середньої дальності", – зауважив спікер.

Головною перевагою такої техніки є те, що на них набагато простіше працювати, аніж на радянських. Українські пілоти готові до сучасних систем пілотування та протиповітряної оборони.

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