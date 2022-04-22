Про це розповів очільник Кіровоградської ОДА Андрій Райкович. Він зазначив, що для російського агресора не існує традицій.

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Всупереч православним традиціям, російські загарбники продовжують обстріл українських міст – вчора у небі над Кіровоградщиною зафіксували дві ворожі ракети. На щастя, системи протиповітряної оборони знищили обидві цілі, випущені окупантами.

Дякую нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі,

– зазначив Райкович у зверненні.

Дивіться звернення глави Кіровоградської ОДА Андрія Райковича:

Нагадаємо, що станом на 22 квітня українські війська ліквідували 21 200 російських окупантів. Крім того, невпинно росте кількість знищеної техніки ворога.