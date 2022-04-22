Об этом рассказал глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович. Он отметил, что для российского агрессора нет традиций.
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Вопреки православным традициям российские захватчики продолжают обстрел украинских городов – вчера в небе над Кировоградщиной зафиксировали две вражеские ракеты. К счастью, системы противовоздушной обороны уничтожили обе цели, выпущенные оккупантами.
Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы,
– отметил Райкович в обращении.
Смотрите обращение главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича:
Напомним, что по состоянию на 22 апреля украинские войска ликвидировали 21 200 российских оккупантов. Кроме того, постоянно растет количество уничтоженной техники врага.