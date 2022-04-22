Как сообщают в Запорожской ОВА, самолет Ан-26 упал утром, 22 апреля. Произошло это в Вольнянском районе области.
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Воздушное судно выполняло технический рейс. Есть пострадавшие,
– говорится в сообщении.
Также в ОВА отмечают, что обстоятельства падения воздушного судна уже выясняются. Подробная информация появится впоследствии.
Отметим, что Ан-26 – турбовинтовой военно-транспортный самолет. Его характеризуют высокая стойкость, легкое управление, а также простота техники пилотирования и хороший обзор из кабины экипажа. Первый свой вылет самолет совершил в 1969 году, а эксплуатировать его начали в 1973 году.
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