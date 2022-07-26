Соответствующее заявление пропагандистов опубликовал офицер ВСУ. Стоит напомнить, что СМИ писали о том, что Джонсон планирует прощальный визит в Украину , чтобы встретиться с Зеленским.

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пропагандисты цинично заявили об ударе по Киеву

В рашн-пропаганден без изменений,

– написал украинский военнослужащий.

В комментарии российских пропагандистов они откровенно заявили, что якобы "лучший подарок" Борису Джонсону – ударить по Киеву ракетой "Калибр".

Также российские оккупанты заявили, что на ней хотят разместить надпись "Hasta la vista, baby", что значит "прощай, детка".

То есть всякий раз, когда мир думает, что россияне достигли дна в своем цинизме и преступлениях, они доказывают, что могут вести себя еще хуже.

Кратко о последних преступных действиях россиян

26 июля в правозащитной организации Human Rights Watch сообщили, что российские силы превратили оккупированные районы Юга Украины в водоворот страха и дикого беззакония. Там проводят пытки, есть бесчеловечное обращение, а также произвольные задержания и незаконное лишение свободы гражданских лиц входят в очевидные военные преступления.

26 июля российские военные на КамАЗе переехали легковушку с ребенком в Запорожье. А авто украинцев было 3 человека – двое взрослых и один ребенок. Все погибли.

23 июля россияне ракетами атаковали Одесский порт. Этот циничный удар оккупанты нанесли на следующий день после подписания документа в Стамбуле о разблокировании портов. Взрывов было примерно десяток.

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