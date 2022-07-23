Об этом сообщил экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон. Он рассказал, что посетил украинских военных, которые тренируются.

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"Я просто хочу знать, что британцы поддерживают украинцев и их борьбу. Я абсолютно убежден, что Украина может победить и победит", – сказал Джонсон.

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Великобритания продолжит поддерживать Украину

Экс-премьер заверил, что, несмотря на его отставку, Украина не потеряет поддержку. Великобритания будет продолжать делать все возможное, чтобы дать отпор агрессии россиян.

Спасибо! И слава Украине,

– сказал Джонсон на украинском языке.

Он отметил, что встретил более 400 украинских солдат, которые готовятся в Северном Йоркшире и поедут защищать Украину. Он подчеркнул, что это часть огромного обязательства, которое взяли на обучение украинских сил.

Тренировки будут продолжать

По словам Джонсона, в течение следующих четырех месяцев Великобритания хочет подготовить более 10 тысяч военных. Это дополнительная инвестиция в поддержку Украины, кроме 6900 единиц противотанкового оружия, 120 единиц бронетехники и многого другого, включая реактивные системы залпового огня.

"Вместе с США, Германией и другими мы продолжаем изменять ситуацию. Я знаю, что украинский народ добьется успеха. Очень горжусь ролью Великобритании, но это все благодаря храбрости и героизму украинских солдат", – добавил Джонсон.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на такое сообщение. Уверили, что борьба будет продолжаться.

"Спасибо, Борис! Мы никогда не сдадимся", – подчеркнули в министерстве.

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Уход Джонсона: коротко