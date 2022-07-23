Об этом сообщил экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон. Он рассказал, что посетил украинских военных, которые тренируются.
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"Я просто хочу знать, что британцы поддерживают украинцев и их борьбу. Я абсолютно убежден, что Украина может победить и победит", – сказал Джонсон.
Экс-премьер Великобритании посетил тренировки украинских защитников: смотрите видео
Великобритания продолжит поддерживать Украину
Экс-премьер заверил, что, несмотря на его отставку, Украина не потеряет поддержку. Великобритания будет продолжать делать все возможное, чтобы дать отпор агрессии россиян.
Спасибо! И слава Украине,
– сказал Джонсон на украинском языке.
Он отметил, что встретил более 400 украинских солдат, которые готовятся в Северном Йоркшире и поедут защищать Украину. Он подчеркнул, что это часть огромного обязательства, которое взяли на обучение украинских сил.
Тренировки будут продолжать
По словам Джонсона, в течение следующих четырех месяцев Великобритания хочет подготовить более 10 тысяч военных. Это дополнительная инвестиция в поддержку Украины, кроме 6900 единиц противотанкового оружия, 120 единиц бронетехники и многого другого, включая реактивные системы залпового огня.
"Вместе с США, Германией и другими мы продолжаем изменять ситуацию. Я знаю, что украинский народ добьется успеха. Очень горжусь ролью Великобритании, но это все благодаря храбрости и героизму украинских солдат", – добавил Джонсон.
В Министерстве обороны Украины отреагировали на такое сообщение. Уверили, что борьба будет продолжаться.
"Спасибо, Борис! Мы никогда не сдадимся", – подчеркнули в министерстве.
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Уход Джонсона: коротко
- О своей отставке Джонсон сообщил 7 июля 2022 года. Также он покинул пост главы Консервативной партии.
- Причиной отставки является назначение Криса Пинчера на должность парламентского организатора, обвиняемого в домогательствах.
- Более 50 министров и чиновников выразили протест Джонсону и ушли в отставку