Члены Консервативной партии аплодировали Джонсону стоя. А последние минуты политик посвятил будущему британскому премьер-министру.
Важно Резкого изменения политики в отношении Украины не будет, – Цюпин о последствиях отставки Джонсона
Джонсон посоветовал преемнику защищать украинцев
Я хочу использовать последние несколько секунд, господин спикер, чтобы дать несколько советов моему преемнику, кем бы он или она ни были. Во-первых, держитесь рядом с американцами, защищайте украинцев, выступайте за свободу и демократию везде,
– сказал Джонсон.