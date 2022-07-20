Члени Консервативної партії аплодували Джонсону стоячи. А останні хвилини політик присвятив майбутньому британському прем'єр-міністру.

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Джонсон порадив наступнику захищати українців

Я хочу використати останні кілька секунд, пане спікер, щоб дати кілька порад моєму наступнику, ким би він чи вона не був. По-перше, тримайтеся поруч з американцями, захищайте українців, виступайте за свободу та демократію всюди,

– сказав Джонсон.

Також він порадив зменшити податки та докласти максимально зусиль, аби зробити Британію найкращим місцем для життя та інвестицій. Джонсон пожартував, що любить Міністерство фінансів, проте, якби до цього відомства завжди дослухались, то ніколи б не вдалось побудувати тунель під Ла-Маншем.

Джонсон закликав дивитись вперед, проте озиратись

В своїй останній промові перед парламентарями він закликав зосередити на дорозі, що веде вперед, проте при цьому заглядати у "дзеркало заднього виду". Наостанок Джонсон додав, що важливий не твіттер, а люди, які привели політиків на їхні посади.

Hasta la vista, baby,

– попрощався вже легендарний британець.

Завершення останньої промови Бориса Джонсона у Палаті громад:

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