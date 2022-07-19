Серед претендентів є й міністерка закордонних справ Британії Елізабет Трасс. Вона подала свою кандидатуру ще 10 липня.

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Парламент не підтримав вотуму недовіри уряду Джонсона

Поки триває змагання серед кандидатів на посаду майбутнього прем'єр-міністра, депутати Палати громад також обговорили питання довіри уряду Джонсона. На відставці прем'єра минулого тижня наполягала Лейбористська партія.

Проте британський уряд зробив неочікуваний крок та висунув вотум недовіри проти самого себе. Після 5 годин дебатів депутати мали висловитися і проголосувати:

"за" вотум недовіри віддали свої голоси 238 депутатів,

"проти" проголосували 349 парламентарів.

Однак результати голосування не стали несподіванкою, адже 358 з 650 місць в Палаті зараз належить консерваторам, лідером яких є Джонсон.

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На крісло прем'єра і голови Консервативної партії є 4 претенденти

Згідно з результатами третього туру голосування за майбутнього очільника уряду і лідера Консервативної партії, участь у наступному братимуть 4 кандидати.

На першому місці залишився ексміністр фінансів Ріші Сунак . Він набрав 115 голосів. Тепер політику не вистачає лише 5 голосів до 120, щоб забезпечити собі місце у фінальній двійці кандидатів.

. Він набрав 115 голосів. Тепер політику не вистачає лише 5 голосів до 120, щоб забезпечити собі місце у фінальній двійці кандидатів. Молодша міністерка з торговельної політики Пенні Мордонт залишилася на другому місці, отримавши підтримку 82 депутатів. На відміну від інших конкурентів, її частка голосів зменшилася на один, у порівнянні з попереднім голосуванням.

залишилася на другому місці, отримавши підтримку 82 депутатів. На відміну від інших конкурентів, її частка голосів зменшилася на один, у порівнянні з попереднім голосуванням. Міністерка закордонних справ Елізабет Трасс знову залишилася на третьому місці. Однак її підтримка зросла з 64 до 71 голосу. Найімовірніше, за неї проголосували прихильники ще однієї кандидатки – генпрокурорки Суелли Браверман, яка вже вибула зі змагань за пост лідера британського уряду та висловила свою підтримку саме Трасс.

знову залишилася на третьому місці. Однак її підтримка зросла з 64 до 71 голосу. Найімовірніше, за неї проголосували прихильники ще однієї кандидатки – генпрокурорки Суелли Браверман, яка вже вибула зі змагань за пост лідера британського уряду та висловила свою підтримку саме Трасс. На четвертому місці опинилася ексміністерка у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох. У порівнянні з другим туром, її підтримка зросла на 9 голосів – "за" проголосували 58 парламентарів.

Своєю чергою, голова спецкомітету із закордонних справ Палати громад Том Тугендат набрав лише 31 голос і вибув із перегонів. У порівнянні з другим туром, він втратив підтримку 1 депутата.

Четвертий тур голосування відбудеться о 17:00 19 липня. Наступного дня проведуть останній тур голосування, під час якого оберуть двох фіналістів.

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Відставка Джонсона: головне

Борис Джонсон 7 липня оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра та глави Консервативної партії. Політик під час своєї промови подякував усім британцям та не забув згадати про Україну.

На відставку Джонсона невдовзі відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що він – справжній друг України, а політика Великої Британії щодо підтримки нашої держави найближчим часом не повинна змінитись.

Про заміну прем'єр-міністра Великої Британії повідомить Консервативна партія. За словами члена парламенту Грема Брейді, це станеться цьогоріч на початку осені.

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