Наразі кандидатів на прем'єрство є вже 11. Серед них – генпрокурорка, а також міністри торгівлі та транспорту.
До теми Різкої зміни політики щодо України не буде, – Цюпин про наслідки відставки Джонсона
Трасс може стати лідеркою Консервативної партії
Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс висунула свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра. Вона зазначила, що знизить податки з "першого дня", якщо стане очільницею британського уряду.
У вихідні список кандидатів значно розширився. Багато претендентів на посаду прем'єра виклали конкурентні податкові плани як основний елемент своїх виступів. Однак серед них існують розбіжності щодо термінів і масштабу запропонованих скорочень.
Трасс наголосила, що приєднається до своїх суперників у планах скоротити податок на корпорації, скасувати підвищення національного страхування та реформувати ставки для бізнесу. Вона зазначила, що "боротиметься на виборах як консерватор і керуватиме як консерватор", а також вживатиме негайних заходів, щоб допомогти британцям впоратися з вартістю життя.
Цікаво Джонсон роздумує над тим, щоб піти з політики перед наступними виборами, – ЗМІ
У списку кандидатів на посаду міністра вже є 11 політиків
Розклад виборів оголосять 11 липня. Усі кандидати на посаду прем'єра Великої Британії обіцяють нижчі ставки для фізичних осіб та компаній, адже податки – ключова тема боротьби.
Наразі, окрім Трасс, у списку претендентів є 10 політиків:
- ексміністерка у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох,
- генпрокурорка Суелла Браверман,
- новопризначений міністр закордонних справ Рехман Чішті,
- колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Гант,
- колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід,
- міністерка торгівлі Пенні Мордонт,
- міністр транспорту Грант Шеппс,
- колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак,
- парламентар Том Тугендат,
- канцлер скарбниці Надхім Захаві.
Варто подивитися – чи може Британія змінити політику щодо України: відео