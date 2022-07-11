Наразі кандидатів на прем'єрство є вже 11. Серед них – генпрокурорка, а також міністри торгівлі та транспорту.

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Трасс може стати лідеркою Консервативної партії

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс висунула свою кандидатуру на посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра. Вона зазначила, що знизить податки з "першого дня", якщо стане очільницею британського уряду.

У вихідні список кандидатів значно розширився. Багато претендентів на посаду прем'єра виклали конкурентні податкові плани як основний елемент своїх виступів. Однак серед них існують розбіжності щодо термінів і масштабу запропонованих скорочень.

Трасс наголосила, що приєднається до своїх суперників у планах скоротити податок на корпорації, скасувати підвищення національного страхування та реформувати ставки для бізнесу. Вона зазначила, що "боротиметься на виборах як консерватор і керуватиме як консерватор", а також вживатиме негайних заходів, щоб допомогти британцям впоратися з вартістю життя.

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У списку кандидатів на посаду міністра вже є 11 політиків

Розклад виборів оголосять 11 липня. Усі кандидати на посаду прем'єра Великої Британії обіцяють нижчі ставки для фізичних осіб та компаній, адже податки – ключова тема боротьби.

Наразі, окрім Трасс, у списку претендентів є 10 політиків:

  • ексміністерка у справах жінок та рівних можливостей Кемі Баденох,
  • генпрокурорка Суелла Браверман,
  • новопризначений міністр закордонних справ Рехман Чішті,
  • колишній міністр охорони здоров'я Джеремі Гант,
  • колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід,
  • міністерка торгівлі Пенні Мордонт,
  • міністр транспорту Грант Шеппс,
  • колишній канцлер скарбниці Ріші Сунак,
  • парламентар Том Тугендат,
  • канцлер скарбниці Надхім Захаві.

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