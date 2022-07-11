Сейчас кандидатов на премьерство уже 11. Среди них – генпрокурор, а также министры торговли и транспорта.
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Трасс может стать лидером Консервативной партии
Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выдвинула свою кандидатуру на должность лидера Консервативной партии и премьер-министра. Она отметила, что снизит налоги с "первого дня", если станет главой британского правительства.
В выходные список кандидатов значительно расширился. Многие претенденты на пост премьера изложили конкурентные налоговые планы как основополагающий элемент своих выступлений. Однако среди них существуют разногласия относительно сроков и масштаба предложенных сокращений.
Трасс подчеркнула, что присоединится к своим соперникам в планах сократить налог на корпорации, отменить повышение национального страхования и реформировать ставки для бизнеса. Она отметила, что "будет бороться на выборах как консерватор и руководить как консерватор", а также принимать немедленные меры, чтобы помочь британцам справиться со стоимостью жизни.
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В списке кандидатов на должность министра уже 11 политиков
Расписание выборов объявят 11 июля. Все кандидаты на должность премьера Великобритании обещают более низкие ставки для физических лиц и компаний, ведь налоги – ключевая тема борьбы.
В данный момент, кроме Трасс, в списке претендентов есть 10 политиков:
- экс-министр по делам женщин и равных возможностей Кеми Баденох,
- генпрокурор Суэлла Браверман,
- новоназначенный министр иностранных дел Рехман Чишти,
- бывший министр здравоохранения Джереми Гант,
- бывший министр здравоохранения Саджид Джавид,
- министр торговли Пенни Мордонт,
- министр транспорта Грант Шеппс,
- бывший канцлер казны Риши Сунак,
- парламентарий Том Тугендат,
- канцлер казны Надхим Захави.
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