Сейчас Джонсон раздумывает, завершить ли политическую карьеру на следующих выборах или пойти по стопам предшественницы Терезы Мэй, которая после ухода с поста премьера продолжает работать депутатом.

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Почему Джонсон не может отказаться от мандата сейчас

По информации издания, Борис Джонсон не будет отказываться от своего депутатского мандата сейчас во избежание проведения довыборов в Палату общин.

Чем Джонсон будет заниматься после политики

Вероятно, Борис Джонсон вернется к публицистике и выступлениям с лекциями. Издательство Hodder & Stoughton ожидает от него биографии Уильяма Шекспира, которую планировали выпустить еще в 2016 году к 400-летию со дня смерти драматурга, но отложили после назначения господина Джонсона главой МИД. Политик уже получил аванс в размере около 100 тысяч долларов.

При этом Борис Джонсон столкнулся с личной проблемой жилья. После отставки ему предстоит покинуть резиденцию на Даунинг-стрит. Но его собственное жилье сдается в аренду и сейчас в нем проживают другие люди.

Борис Джонсон ушел в отставку: грозит ли это Украине

7 июля во время премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон объявил о своей отставке. Он готов продолжать исполнять обязанности премьер-министра и главы Консервативной партии до момента избрания нового лидера.

Он подчеркнул, что кадровые изменения не окажут влияния на поддержку Украины и призвал Великобританию продолжать держать лидерство в борьбе с россией.

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