Лідер Британії хоче переконатися у підтримці України
Борис Джонсон хоче побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт. Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем'єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти".
До речі Джонсон має намір повернутися на посаду прем'єра Британії, – ЗМІ
Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського – 24 канал). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду,
– розповіло джерело.
Джонсон вже двічі приїздив у Київ
- У квітні Борис Джонсон здійснив візит до Києва і став першим лідером країн Заходу, який відвідав українську столицю після вторгнення росії. Тоді Джонсон приїхав у Київ не з порожніми руками. Він оголосив, що Велика Британія виділила для України 394 мільйони фунтів стерлінгів.
- У червні глава уряду Великої Британії вдруге несподівано приїхав у Київ. Разом з президентом Володимиром Зеленським він обговорив економічну підтримку України, надання важкої зброї та систем протиповітряної оборони.
- 22 липня Володимир Зеленський провів розмову з Джонсоном. Сторони говорили про безпеку України й оборонну співпрацю.
- Як відомо, 7 липня Джонсон повідомив про те, що йде у відставку. За крісло прем'єр-міністра Великої Британії поборються колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.
До речі – Джонсон звернувся до українців під час заяви про відставку: дивіться відео