Лідер Британії хоче переконатися у підтримці України

Борис Джонсон хоче побачити президента Володимира Зеленського перед тим, як покине Даунінг-стріт. Джерело на Даунінг-стріт повідомило, що прем'єр-міністр відчуває, що "не може просто так піти".

До речі Джонсон має намір повернутися на посаду прем'єра Британії, – ЗМІ

Він відчуває тягар відповідальності за те, що був найбільшим покровителем (президента Зеленського – 24 канал). Він не може просто піти і не переконатись, що світ підтримує його. Він сподівається побачити його знову, перш ніж залишить свою посаду,

– розповіло джерело.

Джонсон вже двічі приїздив у Київ

У квітні Борис Джонсон здійснив візит до Києва і став першим лідером країн Заходу, який відвідав українську столицю після вторгнення росії. Тоді Джонсон приїхав у Київ не з порожніми руками. Він оголосив, що Велика Британія виділила для України 394 мільйони фунтів стерлінгів.

У червні глава уряду Великої Британії вдруге несподівано приїхав у Київ. Разом з президентом Володимиром Зеленським він обговорив економічну підтримку України, надання важкої зброї та систем протиповітряної оборони.

22 липня Володимир Зеленський провів розмову з Джонсоном. Сторони говорили про безпеку України й оборонну співпрацю.

Як відомо, 7 липня Джонсон повідомив про те, що йде у відставку. За крісло прем'єр-міністра Великої Британії поборються колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак та міністерка закордонних справ Ліз Трасс.

До речі – Джонсон звернувся до українців під час заяви про відставку: дивіться відео