Під час своєї промови 22 липня Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує на новий пакет військової підтримки, повідомляє 24 канал.

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Зв'язок між Україною та Британією посилюватиметься

Глава держави запевнив, що попри будь-які зміни в політиці Україна та Велика Британія будуть зміцнювати свій зв'язок.

Відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях. І хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між нашими країнами й суспільствами будуть лише посилюватися,

– наголосив Володимир Зеленський.

Напередодні Володимир Зеленський писав у твітері, що постійно підтримує зв'язок з Борисом Джонсоном. Президент розповів, що нині спілкувався з Джонсоном про нарощування обсягів підготовки українських воїнів у Британії та про іншу різнобічну військову співпрацю.

Одержав запевнення, що підтримка України з боку Великої Британії залишається потужною й безумовною,

– написав Зеленський.

Напередодні Британія анонсувала нову допомогу

У Лондоні анонсували нову військову допомогу для України, оприлюднивши новий пакет. Найближчими тижнями ЗСУ отримають артилерійські системи, снаряди до них та безпілотники.

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