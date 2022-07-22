Во время своей речи 22 июля Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает новый пакет военной поддержки, сообщает 24 канал.

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Связь между Украиной и Британией будет усиливаться

Глава государства заверил, что, несмотря на любые изменения в политике, Украина и Великобритания будут укреплять свою связь.

Отношения между Украиной и Великобританией построены на общих ценностях. И что бы ни происходило в политике, связи между нашими странами и обществами будут только усиливаться,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Накануне Владимир Зеленский писал в Twitter, что постоянно поддерживает связь с Борисом Джонсоном. Президент рассказал, что сейчас общался с Джонсоном о наращивании объемов подготовки украинских воинов в Британии и другом разностороннем военном сотрудничестве.

Получил заверение, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается мощной и безусловной,

– написал Зеленский.

Накануне Британия анонсировала новую помощь

В Лондоне анонсировали новую военную помощь для Украины, обнародовав новый пакет. В ближайшие недели ВСУ получат артиллерийские системы, снаряды к ним и беспилотники.

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