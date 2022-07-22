Соответствующую информацию Владимир Зеленский сообщил вечером 22 июля. Стамбульское зерновое соглашение Украина подписала в этот же день.

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Зеленский объяснил детали о зерновом соглашении

Сегодня (говорится о 22 июля – 24 канал) наше государство и весь цивилизованный мир достигли важной договоренности – есть сделка, которая позволяет разблокировать украинские порты и восстановить украинский аграрный экспорт,

– пояснил Зеленский.

После подписания соглашения пояснил, что:

документ не только может возобновить работу наших портов на Черном море, но и сохранит для них нужную защиту. Это отработано с нашими военными и с нашей разведкой;

долгое время все детали подписанной сегодня в Стамбуле инициативы обсуждались с нашими ключевыми международными партнерами и Организацией Объединенных Наций;

многие лидеры были привлечены к тому, чтобы удалось восстановить наш морской экспорт. Поэтому благодарен генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Турции Эрдогану за их усилия.

Текст подписанного сегодня документа опубликован, и каждый может ознакомиться с его пунктами. Они вполне отвечают интересам Украины,

– пояснил президент Украины.

В частности он отметил, что соглашение предусматривает что:

ориентировочно 20 миллионов тонн прошлогоднего урожая зерновых пойдут на экспорт;

урожай можно будет реализовать. Ведь сейчас уже в наличии зерна примерно на 10 миллиардов долларов;

есть шанс снизить остроту продовольственного кризиса, спровоцированного россией и не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в том числе и тех, которые нам помогают;

и не допустить глобальной катастрофы – голода, который мог привести к политическому хаосу во многих странах мира, в том числе и тех, которые нам помогают; это очередная демонстрация того, что Украина способна выстоять в этой войне – в территориальных водах Украины все будет контролироваться именно нашим государством.

Владимир Зеленский пояснил, что россия может прибегать к провокациям, однако Украина доверяет ООН.

"Теперь это их ответственность и наших международных партнеров – гарантировать соблюдение договоренностей", – пояснил Зеленский.

россия не выиграет в этой войне

Хочу поблагодарить всех наших воинов, которые очистили от врага Змеиный, защищают Одессу и Николаев, постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождая нашу территорию. Спасибо каждому и каждой, кто ежедневно доказывает: россия не выиграет в этой войне,

– сказал Зеленский.

Добавил, что Украина готовится к 2 киевскому саммиту первых леди и джентльменов, который состоится по инициативе первой леди Украины:

он будет посвящен теме послевоенного восстановления Украины – это не просто о восстановлении, это о возвращении переселенцев, которые не должны стать беженцами, о реабилитации, о возрождении социальной жизни;

на основе нашей государственной благотворительной платформы United24 уже начался сбор средств на специальные реанимационные автомобили для Украины;

президент сказал, что чувствует, что с дипломатической точки зрения это будет мощное событие.

Кроме того Владимир Зеленский провел переговоры с Борисом Джонсоном о безопасности и оборонном сотрудничестве. Теперь Украина ждет новый пакет военной поддержки.

Также президент подписал очередной указ о награждении 180 участников боевых действий государственными наградами. Из них 100 – посмертно.

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