Відповідну інформацію Володимир Зеленський повідомив ввечері 22 липня. Стамбульську зернову угоду Україна підписала у цей же день.

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Зеленський пояснив деталі зернової угоди

Сьогодні (мовиться про 22 липня – 24 канал) наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дає змогу розблокувати українські порти й відновити український аграрний експорт,

– пояснив Зеленський.

Після підписання угоди пояснив, що:

документ не тільки може відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й збереже для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою;

довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами й Організацією Об'єднаних Націй;

багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. Тому вдячний генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля.

Текст підписаного сьогодні документа опублікований, і кожен може ознайомитися з його пунктами. Вони цілком відповідають інтересам України,

– пояснив президент України.

Зокрема він зазначив, що угода передбачає, що:

орієнтовно 20 мільйонів тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт;

цьогорічний врожай також можна буде реалізувати. Адже зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів;

є шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала росія та не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема й тих, які нам допомагають;

та не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема й тих, які нам допомагають; це чергова демонстрація того, що Україна здатна вистояти в цій війні – в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою.

Володимир Зеленський пояснив, що росія може вдаватись до провокацій, проте Україна довіряє ООН.

"Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей", – пояснив Зеленський.

росія не виграє в цій війні

Хочу подякувати всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію. Дякую кожному й кожній, хто щоденно доводить: росія не виграє в цій війні,

– сказав Зеленський.

Додав, що Україна готується до 2 київського Саміту перших леді та джентльменів, який відбудеться за ініціативи першої леді України:

він буде присвячений темі післявоєнного відновлення України – це не просто про відбудову, це про повернення переселенців, які не мають стати біженцями, про реабілітацію, про відродження соціального життя;

на основі нашої державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України;

президент сказав, що відчуває, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія.

Окрім того, Володимир Зеленський провів перемовини з Борисом Джонсоном про безпеку й оборонну співпрацю. Тепер Україна чекає на новий пакет військової підтримки.

Також президент підписав черговий указ про нагородження 180 учасників бойових дій державними нагородами. З них 100 – посмертно.

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