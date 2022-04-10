Британія надала безоплатну допомогу

Результати зустрічі Зеленського та Джонсона повідомив депутат "Слуги народу" Олександр Качура. Британія надасть серйозну фінансову підтримку України.

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Нардеп повідомив, що Україна отримає 500 мільйонів доларів від Світового банку. Також Велика Британія виділила для нашої держави 394 мільйони фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що Британія надала Україні безоплатну допомогу.

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