Британія надала безоплатну допомогу
Результати зустрічі Зеленського та Джонсона повідомив депутат "Слуги народу" Олександр Качура. Британія надасть серйозну фінансову підтримку України.
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Нардеп повідомив, що Україна отримає 500 мільйонів доларів від Світового банку. Також Велика Британія виділила для нашої держави 394 мільйони фунтів стерлінгів.
Повідомляється, що Британія надала Україні безоплатну допомогу.
Зеленський прийняв Джонсона у Києві: коротко
- Борис Джонсон під час пресконференції із Зеленським анонсував збільшення санкційного тиску на Росію.
- Він розповів, що разом з партнерами для України зібрали понад 1,5 мільярда євро.
- Окрім того, британський прем'єр висловився про війну Росії проти України. За його словами, російську агресію не можна виправдати.
- Джонсон вважає, що звірства окупантів на Київщині – це нищівний удар по репутації Путіна.
- Президент України після зустрічі з Джонсоном сказав, що Британія готова взяти шефство над відновленням Київщини.
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