Британия предоставила бесплатную помощь

Итоги встречи Зеленского и Джонсона сообщил депутат "Слуги народа" Александр Качура. Британия предоставит серьезную финансовую поддержку Украине.

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Нардеп сообщил, что Украина получит 500 миллионов долларов от Всемирного банка. Также Великобритания выделила для нашего государства 394 миллиона фунтов стерлингов.

Сообщается, что Британия предоставила Украине бесплатную помощь.

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