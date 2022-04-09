Джонсон призвал усиливать давление на агрессора

Об этом Борис Джонсон сказал в Киеве во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским. Он прокомментировал зверства россиян в Буче и в Ирпене, сообщает 24 канал.

К теме Ты здесь, и мы это ценим, – Зеленский Джонсону после встречи в Киеве

Британский министр считает, что варварские поступки российских военных в Киевской области ударят не только по Путину, но и его правительству.

То, что Путин сделал в Буче, в Ирпене, военные преступления – они нанесли сокрушительный удар его репутации и репутации его правительства,

– сказал Джонсон.

Премьер Британии подчеркнул, что не верит в так называемый отвод войск РФ и призвал усиливать давление на агрессора. В частности, речь идет об ужесточении санкций против РФ.

Также он заявил о необходимости оказывать Украине военную и финансовую помощь.