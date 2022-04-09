Джонсон закликав посилювати тиск на агресора

Про це Борис Джонсон сказав у Києві під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським. Він прокоментував звірства росіян у Бучі та Ірпені, повідомляє 24 канал.

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Британський міністр вважає, що варварські вчинки російських військових на Київщині вдарять не тільки по Путіну, але і його уряду.

Те, що Путін зробив у Бучі, в Ірпені, ті воєнні злочини – вони завдали нищівного удару його репутації та репутації його уряду,

– сказав Джонсон.

Прем'єр Британії наголосив, що не вірить у так зване відведення військ РФ та закликав посилювати тиск на агресора. Зокрема, йдеться про посилення санкцій проти РФ.

Також він заявив про потребу надавати Україні військову та фінансову допомогу.

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