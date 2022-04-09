Владимир Зеленский подчеркнул, что Борис Джонсон – друг Украины и украинский народ. Президент подчеркнул, что многим странам нужно равняться на Великобританию по поводу санкций против России, сообщает 24 канал.

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Зеленский упомянул о предыдущем визите Джонсона

В феврале до начала полномасштабной фазы войны Борис Джонсон был в Киеве. Об этом визите упомянул Владимир Зеленский. Тогда политики обсуждали новые украино-британские проекты, а у главы правительства Великобритании была экскурсия по столице. Но сейчас все поменяла война.

Я очень благодарю тебя за этот визит, он очень важен в чрезвычайно напряженное и сложное для нашего государства время, но ты здесь и я благодарен тебе за это,

– обратился Зеленский.

Нужно давить на Россию

Глава государства подчеркнул, что на Россию и дальше нужно оказывать давление мощными санкциями, так как это делает Великобритания. В частности, Владимир Зеленский отметил необходимость эмбарго на энергоресурсы страны-агрессора.

Другие демократические западные государства должны следовать примеру Великобритании. Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить нам предоставление оружия,

– заявил Зеленский.

Также политики говорили и о переговорах с Россией. Владимир Зеленский подчеркнул, что соглашения с Россией должны предусматривать действенные гарантии безопасности и высказал свое видение того, что Великобритания должна играть ключевую роль в этих гарантиях.

Брифинг Зеленского и Джонсона: смотрите видео