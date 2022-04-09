Политик на пресс-конференции отметил, что россияне думали, что Киев упадет за несколько часов. Впрочем, насколько сильно они ошибались.
К слову Ты здесь, и мы это ценим, – Зеленский Джонсон после встречи в Киеве
В последние несколько недель мир нашел новых героев. Этими героями стали украинцы,
– подчеркнул Джонсон.
По словам премьера, украинцы продемонстрировали мужество льва. Он поблагодарил государство за огромное лидерство.
Зеленский тоже поблагодарил Джонсона
Президент подчеркнул, что Борис Джонсон – друг Украины. Многим странам, как отметил Зеленский, нужно равняться на Великобританию в вопросе санкций против России. Наш народ ценит такую поддержку.
Смотрите больше – Пресс-конференция Зеленского и Джонсона в Киеве: