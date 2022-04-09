Політик на пресконференції відзначив, що росіяни думали, мовляв, Київ впаде за години. Втім, наскільки ж сильно вони помилялись.

До речі Ти тут, і ми це цінуємо, – Зеленський Джонсону після зустрічі у Києві

Протягом останніх кількох тижнів світ віднайшов нових героїв. Цими героями стали українці,

– наголосив Джонсон.

За словами прем'єра, українці продемонстрували мужність лева. Він подякував державі за величезне лідерство.

Зеленський теж подякував Джонсону

Президент наголосив, що Борис Джонсон – друг України. Багатьом країнам, як зауважив Зеленський, треба рівнятися на Велику Британію щодо санкцій проти Росії. Наш народ цінує таку підтримку.

Дивіться більше – Пресконференція Зеленського та Джонсона у Києві: