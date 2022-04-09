Владимир Зеленский и Борис Джонсон получили презент от прохожей. Такой же петушок, автором которого является Прокоп Бидасюк, уцелел при обстреле Бородянки.

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Керамический петушок уцелел при атаке россиян в Бородянке. Тогда оккупанты разрушили дом, но петушок на кухонном шкафчике уцелел. Фото оттуда приобрело широкую популярность в Интернете как символ несокрушимости украинцев.



Уцелевший петушок в Бородянке / Фото из фейсбука Оксаны Данченко

Напомним, Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев днем ​​9 апреля. Также сегодня в столицу приехали главы правительств Словакии и Австрии.