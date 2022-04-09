Володимир Зеленський та Борис Джонсон отримали презент від перехожої. Такий же півник, автором якого є Прокоп Бідасюк, вцілів під час обстрілу Бородянки.

Зауважте Зібрали понад 1,5 мільярда євро: Джонсон анонсував більше санкцій та військову допомогу

Керамічний півник вцілів під час атаки росіян у Бородянці. Тоді окупанти зруйнували будинок, але півник на кухонній шафці вцілів. Фото звідти набуло широкої популярності в Інтернеті як символ незламності українців.



Вцілілий півник у Бородянці / Фото з фейсбука Оксани Данченко

Нагадаємо, Борис Джонсон прибув з візитом до Києва удень 9 квітня. Також сьогодні до столиці приїхали глави урядів Словаччини та Австрії.

Зеленський та Джонсон прогулялися Києвом: дивіться відео